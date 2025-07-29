金與正：朝鮮擁核國地位不可逆轉

中評社北京7月29日電／據央視新聞報導，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正7月28日發表題為《朝美接觸只是美國的“希望”》的談話。



金與正在談話中表示，美方單方面評價過去的朝美對話，朝方對此不想賦予任何意義。



金與正表示，朝鮮不可逆轉的擁核國地位及其能力，以及地緣政治環境都發生根本變化。承認這一事實，應成為預測和思考今後一切的前提。



朝鮮民主主義人民共和國對維護自己當前國家地位的任何選項持開放態度。



金與正表示，如果美國不接受變化了的現實，執著於失敗的過去，朝美會晤只能停留在美方的“希望”。