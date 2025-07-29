莞台青年籃球賽：以籃球為媒　共築兩岸家園

中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，由東莞市台港澳事務局主辦，東莞市莞台經濟文化交流中心、東莞理工教育集團承辦，東莞市籃球協會協辦的“2025莞台青年籃球邀請賽”在東莞理工學院鬆山湖校區正式啟動。來自台灣的8支隊伍與東莞本土8支青年籃球隊共200餘名運動員齊聚東莞，開啟為期5天的體育文化交流盛會。東莞市台港澳事務局局長黃慧紅，東莞理工學院黨委委員、宣傳部部長鄒瓊等出席了開幕式。



“籃球，是跳動在城市脈搏的音符，更是兩岸同胞共通的語言和情感紐帶。”開幕式上，東莞市台港澳事務局局長黃慧紅以熱情致辭歡迎遠道而來的台灣同胞，東莞深厚的籃球底蘊與群眾氛圍，與寶島台灣蓬勃發展的籃球運動在此刻碰撞。“這不僅是一場技藝的切磋，更是深化莞台體育交流、密切同胞情誼的生動實踐。”



活動期間，台灣地區8支代表隊與東莞本土8支代表隊在東莞理工學院體育館和東莞職業技術學院體育館展開激烈角逐。除了緊張激烈的籃球賽事，本次邀請賽還為兩岸青年安排了豐富多彩的參訪活動。兩岸青年共同走進悠蘭裡ULAND－鬆山湖文化藝術街區，感受東莞獨特的文化藝術氛圍；參訪雙創社區及鬆山湖周邊，領略東莞作為創新高地的科技魅力與創業活力；參觀鬆山湖科學城展覽館，瞭解東莞在科技創新領域的最新成果；走進廣東東江縱隊紀念館，緬懷革命先烈，傳承紅色基因；遊覽東莞市規劃展覽館，俯瞰東莞城市發展藍圖，感受這座城市的未來脈動。



東莞始終秉持“兩岸一家親”理念，致力於打造台胞台商宜居宜業的美好家園。繼國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《兩岸方案》）後，東莞迅速行動、主動作為，推出《共建台灣同胞宜居宜業美好家園若干措施》等一系列配套政策。這些措施聚焦台胞在莞發展的關懷需求，從就業創業的廣闊平台到生活保障的細微之處，涵蓋居住、醫療、教育、社保等多領域，旨在為台胞提供實實在在的便利。



2025莞台青年籃球邀請賽的舉辦，是東莞全面落實《兩岸方案》的又一具體行動。賽事以體育為媒介，促進兩岸文化深度交融，推動兩岸文化體育事業協同發展，兩岸同胞的共同家園正因交流融合而變得更溫暖、更有凝聚力。