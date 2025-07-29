2025宜台黃梅戲文化體驗營在安慶舉辦

中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，近日，由安慶市台協會等承辦的“2025年宜台黃梅戲文化體驗營”活動在安慶市舉辦。32名台青台胞相聚安慶，共敘兩岸情、共用黃梅緣。



在為期一週的時間里，台青台胞們深入黃梅戲博物館、科技館、台資企業，詳細瞭解了黃梅戲的歷史淵源與發展成就，感受科技創新的魅力，實地考察台資企業在安慶的發展壯大情況。同時，台青台胞們還前往桐城六尺巷、姚瑩故居、太湖五千年文博園、懷寧縣石牌鎮徽班博物館等地參訪，體悟徽文化獨特魅力和家國情懷的深刻內涵。在懷寧縣石牌鎮文化活動中心，台青台胞一行親身體驗了黃梅戲的獨特韻味與魅力，在與當地黃梅戲文化傳承者們零距離接觸和深度互動中增進了彼此瞭解，建立了深厚情誼，體驗結束後，台青台胞們共同獻唱了一首《明天會更好》。



安慶市已連續5年舉辦黃梅戲特色文化體驗營活動，旨在以黃梅戲和徽文化為紐帶，讓台灣青年沉浸式感知中華優秀傳統文化，體驗安慶地方特色，通過搭建宜台兩地青年交流交融的新平台，深化宜台青年之間的情誼，激發共同傳承弘揚中華文化的熱情，進一步凝聚兩岸同胞心靈契合、共促民族復興的共識。



台青台胞們紛紛表示，通過親身體驗，對中華文化的認同感進一步增強，對安慶的發展成就和人文魅力留下了深刻印象，回去後，一定要將此次體驗營的所見所聞分享給身邊朋友，共同感受中華的文化底蘊。