兩岸同胞在寧波鄞州共繪文化同心圓

中評社北京7月29日電／據中國台灣網報導，。近日，由寧波鄞州區政協港澳台僑組、鐘公廟履職小組聯合主辦，“鄞為你”台青逐夢社區承辦的“非遺共鑒茶咖飄香”主題體驗交流活動在鄞州區鐘公廟街道舉行，40餘名台青代表與非遺傳承人、政協委員等歡聚一堂，在沉浸式的非遺體驗和飄香的茶咖對話中，共同探尋文化根脈，拉近心的距離。



活動第一站便走進了書香縈繞的鐘公廟街道四明書局。明州非遺坊主理人祝俊寅老師以“鄞州非遺的前世今生”為題，為兩岸同胞講述了骨木鑲嵌、朱金漆木雕等源於鄞州鐘公廟周邊的“家門口”非遺故事。鐘公廟街道積極推動的“活態傳承”模式引起台青代表的濃厚興趣，在鄞州非遺館傳承人任畢君老師手把手指導下，大家分組體驗非遺剪紙的魅力，“原來剪刀和紅紙能創造出這麼細膩的美，和我們台灣的剪粘藝術真的很像呢，在動手創作中，兩岸的‘指尖藝術’悄然相融！”台青林女士展示著她剛剛剪出的“蝶戀花”作品興奮地說。



祝俊寅老師精心準備的宋代點茶展示吸引了所有人的目光。茶筅輕擊，沫餑漸起，建盞溫潤，古意盎然。一位台灣的專業茶藝師品鑒後表示：“這‘咬盞’的雅趣，與我們台灣烏龍茶講究的‘聞香識韻’，雖然形式不同，但都是中華茶道追求‘和敬清寂’境界的體現！”



鄞州區歡樂海岸社區書記鄭璐分享了正在探索的“非遺＋社區”創新治理模式，把非遺剪紙引入社區暑托班課堂，讓傳統技藝成為鄰里互動、孩童快樂學習的特色項目，轄區內一蒙教育由台青創辦，廣受居民好評，非常歡迎台青來社區創新創業，社區和台企台青互相支援進步。

