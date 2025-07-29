泰國代理總理：邊境局勢現已平靜

中評社北京7月29日電／據新華社報導，泰國代理總理普坦29日對媒體表示，28日午夜泰國和柬埔寨停火協議生效後，可能有柬方士兵不守紀律，泰方作出了適當回應，現在局勢平靜。



泰國陸軍29日早些時候通報說，柬埔寨違反停火協議。28日晚停火後，邊境一處區域遭柬方騷擾，雙方再次交火並持續至早晨。另一處區域也發生交火，交火持續至當地時間29日5時30分。



柬埔寨首相洪瑪奈29日早表示，28日午夜停火生效後，柬埔寨和泰國邊境局勢有所緩和。柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達29日早上表示，柬泰邊境衝突已經結束。