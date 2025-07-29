6月全國查處違反中央八項規定27977起

6月全國查處違反中央八項規定精神問題27977起（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月29日電／據中國紀檢監察報報導，7月28日，中央紀委國家監委公布了2025年6月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題27977起，批評教育和處理37217人，其中黨紀政務處分25871人，這是連續第142個月公布月報數據。



從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，6月共查處問題11773起，占當月查處的形式主義、官僚主義問題總數的83.5%。6月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占當月查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的50.4%、24.8%、12.5%。



從查處級別看，6月，全國共查處省部級領導幹部問題1起，查處地廳級領導幹部問題106起，查處縣處級領導幹部問題1396起，查處鄉科級及以下幹部問題26474起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的94.6%。



從抓作風入手推進全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命一條重要經驗。各級紀檢監察機關要鍥而不舍落實中央八項規定精神，一嚴到底糾治“四風”，緊緊圍繞二十屆中央紀委四次全會部署的“四個聚焦”任務和深入貫徹中央八項規定精神學習教育明確的有關要求，梳理分析本地區、本行業階段性“四風”特點，抓住重點問題深化整治，以鐵的紀律狠刹歪風邪氣。