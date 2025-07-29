紀監委精準監督推動建好管好農村公路

江蘇省金湖縣紀委監委聚焦農村公路建設招標投標、質量驗收、管護運營等關鍵環節，下沉一線跟進監督檢查（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月29日電／據中國紀檢監察報報導，黨的十八大以來，習近平總書記高度重視農村公路發展，先後多次作出重要指示批示，要求把農村公路建好、管好、護好、運營好，對農村公路助推廣大農民脫貧致富奔小康、推進鄉村全面振興寄予了殷切期望。



作為我國覆蓋範圍最廣、服務人口最多、公益性最強的交通基礎設施，農村公路的投資建設和升級改造備受關注。各級紀檢監察機關立足職能職責，聚焦關鍵環節，靶向糾治農村公路在建設、管理、養護、運營等方面存在的風腐問題，以全程監督護一路清風，助力農村公路建設跑出“加速度”。



農村公路作為交通基礎設施的重要組成部分，聯繫著黨心、民心



建好、管好、護好、運營好農村公路，是習近平總書記親自總結提出、親自推動實踐的一項重大民生工程、民心工程、德政工程。



近日公布的《農村公路條例》，將於今年9月15日起施行。《條例》旨在推動農村公路高質量發展，適應推進鄉村全面振興、加快農業農村現代化需要，將“四好農村路”經驗、做法、要求以法規形式固化下來，從更高的層面、更全的維度規範農村公路建設、管理、養護、運營等工作。



7月21日，國務院新聞辦公室舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。交通運輸部部長劉偉表示，我國農村公路總裡程達464萬公裡，實現了全國3萬多個鄉鎮、50多萬個建制村全部通硬化路，農村公路等級路比例達97.3%、優良中等路率達94.8%，“晴天一身土，雨天一身泥”成為歷史。



“農村公路作為交通基礎設施的重要組成部分，聯繫著黨心、民心。”中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組有關負責同志介紹，“我們深入學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，將‘四好農村路’作為政治監督重點，細化每年度政治監督工作要點，具體化、精準化、常態化開展監督，推動‘四好農村路’高質量發展邁上新台階。”



駐交通運輸部紀檢監察組連續7年派員參加“四好農村路”高質量發展現場會，及時瞭解全國“四好農村路”建設推進情況，推動各項部署落實見效。