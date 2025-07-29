煥新社區平台上線　打造AI開源創新載體

中評社北京7月29日電／據新華社報導，國務院國資委表示，由相關央企、民企、新型研發機構、高校、標準化機構等單位發起設立的“煥新社區”平台日前正式上線（https：／／aihuanxin.cn），旨在聚合央企與產業鏈力量，打造面向全社會的人工智能開源開放創新載體。



據介紹，“煥新社區”匯聚了多樣化國產AI算力、業界優秀開源基礎模型、高質量行業數據集、海量的行業場景需求、豐富的智能體應用以及各類AI開發工具鏈等優質資源，目前可以為產業提供算力、模型、數據、場景等核心功能。



“打造‘煥新社區’平台，就是要開放核心場景，以應用為牽引，通過簡化開發流程、降低技術使用門檻，大幅提升AI技術普惠性，讓創新成果惠及更多行業，全方位促進自主AI技術及產業生態成熟。”國務院國資委規劃發展局有關負責人表示。



目前，該平台已匯聚3家電信運營商超2000卡規模國產算力資源；匯聚行業龍頭及央國企200多個通用及垂直行業模型；匯聚近160個高質量數據集，涵蓋文本、圖像、視頻、音頻及多模態5類通用數據集以及電信、石油化工、能源電力、軍工、農業、金融等13類行業數據集；上線超10家國產AI芯片企業的適配模型、開源工具鏈、開發技術資料等；首批開放了來自16個行業共計40個央企人工智能戰略性高價值場景。



據瞭解，未來“煥新社區”將進一步發揮產業帶動作用，持續匯聚創新資源，深化開源開放與產學研用協同，促進人工智能技術普惠化應用和成果高效轉化，加快推動我國人工智能產業高質量發展。