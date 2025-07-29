“陸海深”全覆蓋的《中國區域地質志》發布

中評社北京7月29日電／據新華社報導，我國第一部覆蓋全國及各省、區、市，綜合地表與深部、海洋和陸地的地質志書《中國區域地質志》28日正式發布。



本次發布的新一代《中國區域地質志》包括32部省級地質志、1部重要構造單元地質志、1：100萬和1：250萬中國地質圖及數據庫等共計33部志書，約1億2千萬字，共300餘幅地質圖件。



由自然資源部中國地質調查局組織實施，李廷棟院士領銜指導，中國地質科學院地質研究所負責實施的新一代《中國區域地質志》，是我國當前基礎地質調查工作的系統總結和高度濃縮，為國家經濟社會發展和國民科學普及提供基礎地質資料。



作為中國地質的“百科全書”，我國第一代地質志1980年開始編纂，1984至1993年陸續出版，字數3000萬字，不到100張圖件。新一代志書立足地球系統科學理論，更新了全國和省級地層與關鍵岩漿岩年代學格架，創新提出了中國大地構造單元包括3個克拉通、6個對接帶和11個造山系的劃分方案；初步厘定了62條中國陸域俯衝增生雜岩帶，深化了7個典型地區成礦背景認識，為新一輪找礦突破戰略行動提供了重要參考；增加了城市建設、布局、發展等相關內容，支撐服務區域協調發展戰略。



項目自2008年啟動以來，中國地質科學院地質研究所聯合中國地質調查局6個大區地調中心、廣州海洋地質調查局、青島海洋地質研究所及全國60餘家單位2000餘名地質工作者，將全國各行業和部門百年來積累的地質、地球物理、地球化學和遙感地質等資料進行綜合研究集成，全面展現了各區域地質全貌和地質特點，記錄了全國地質調查和地質科學研究的重大進展和成果。