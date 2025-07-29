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京哈高鐵部分列車採取臨時停運措施
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2025-07-29 17:15:56
中評社北京7月29日電／據新華網消息，中國鐵路北京局集團有限公司表示，受持續強降雨影響，為確保旅客運輸安全，鐵路部門積極採取應急避險措施，7月29日，對京哈高鐵部分列車採取臨時停運措施。
鐵路部門提醒，請廣大旅客朋友及時關注中國鐵路12306網站（12306手機App）信息或車站公告，妥善安排出行。已購買停運列車車票的旅客，可自車票發站乘車日期起的30日內（含當日），在12306網站（12306手機App）或火車站人工窗口辦理退票手續，因列車停運導致退票不收取退票費。
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