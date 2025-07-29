遼寧發布強對流、地質災害氣象風險預警

中評社北京7月29日電／據新華社報導，遼寧省氣象台29日發布強對流天氣藍色預警，預計29日早晨至夜間，沈陽、鞍山、撫順、本溪、錦州、營口、阜新、遼陽、鐵嶺、朝陽、盤錦、葫蘆島和沈撫示範區有中雨到大雨，局部有暴雨，個別鄉鎮（街道）有大暴雨。上述地區有短時強降水、雷電、大風、冰雹等強對流天氣，最大小時降雨量40至80毫米，雷雨時最大風力8至10級。



此外，遼寧省自然資源廳與遼寧省氣象局聯合發布地質災害氣象風險預警信息顯示，7月29日5時至7月29日20時，撫順、本溪、錦州、鐵嶺、葫蘆島等部分地區地質災害氣象風險預警等級為三級（黃色預警），氣象因素致地質災害發生的風險較高。



7月28日8時至29日7時，遼寧西部、北部、中東部地區出現了小雨到中雨，局部大雨，個別鄉鎮（街道）出現暴雨。記者從遼寧省防汛抗旱指揮部獲悉，截至29日7時，遼寧全省河流水勢平穩，水庫運行安全；為應對本輪降雨，遼寧全省共轉移1775人。本溪、葫蘆島和沈撫示範區已啟動防汛應急響應。



為全力做好防汛減災工作，遼寧省水利廳持續開展水庫、河道水情監測預報，對預報降雨較大地區的各水庫逐一調度運行情況；遼寧省應急廳協調多個應急救援力量加強備勤，指導48座“頭頂庫”、111家涉汛危化企業和77家製造業企業做好強降雨防範應對工作。