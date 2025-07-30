張克科答中評：深港河套合作要像齒輪一樣

深港澳科技聯盟顧問張克科（中評社資料圖） 中評社香港7月30日電（記者 段曉魯）日前，深港澳科技聯盟顧問張克科接受中評社採訪，他表示，深港兩地河套合作發展要從系統設計上下手，現在兩地合作仍然是“圈套圈”的模式缺少互動關係，如果像是齒輪一樣，將每個環節作為功能性的選擇，有的是大輪帶動小輪進行增速，有的是小輪帶動大輪進行穩定，有的則是雙輪咬合形成力度改變，那麼河套發展效率將會更進一步。



張克科表示，隨著國家在2023年8月出台的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，以及香港2024年11月《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》的出台，深港兩地河套發展已經走向了良性合作，雙方的合作平台主要是深港河套創新有限公司和港深創科園公司負責。但深港兩地政府之間的溝通協商仍缺乏有效的回應，在深圳方面河套屬於政府，無法與香港公司聯繫，兩地缺少有效的對接。這導致出現了一個問題，企業來到河套發展希望享受香港方面的優惠政策，但落地後卻發現無法找到部門對接，深圳這邊大規模招商，兩地出現企業落地競爭的情況。



張克科指出，河套區的港深“兩園”不能割裂來看，而是要作為“一區”來整體探討發展方向。當兩地的制度和標準不一致時，應當遵循制度更靈活、標準更國際化的一方，而當兩地的政策優惠力度和措施不一致時，應當遵循優惠力度更大、支持措施更多的一方。這樣才能實現河套區作為一個整體的協同發展，並作為一個齒輪帶動港深兩地的長遠發展。



張克科稱，凡是在其他地方可以發展的原則上不要安排進河套；凡是需要善用兩地特色資源，或兩地需借力對方優勢的，要盡快突破，協同雙方資源優勢的要有序引入河套。河套不僅僅是福田－落馬洲的區位空間概念，河套更是大灣區在國際視野、國家戰略和區域合作中的新高地、動力源和錨地結合部，要精心設計制度對接，把握要點和時機，做統籌安排。



