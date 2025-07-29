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河北灤平山體滑坡已致8人死亡4人失聯
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2025-07-29 17:07:54
中評社北京7月29日電／據新華社報導，從河北省承德市委表示，截至29日中午，河北灤平山體滑坡已致8人死亡、4人失聯。
灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村因強降雨導致山體滑坡發生後，初步統計造成4人遇難、8人失聯。河北省、承德市、灤平縣迅速組織力量開展救援。截至目前，失聯8人中，已搜出4人，但全部遇難；其餘失聯4人正在全力搜救中。
預計當地29日晚還有降雨，由於重災區山體已經水土飽和，遭遇滑坡、泥石流風險較高，當地政府計劃安排西溝村村民全部轉移。
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