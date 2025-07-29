金木極近、英仙座流星雨等將在8月“上綫”

2019年11月22日，在北京市西城區拍攝的金星和木星。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報道，8月“星空劇場”的節目單新鮮出爐了，有啥看點？細看這份節目單，既有年度最小上弦月和年度最大下弦月，也有金星、木星上演的超近距離“貼貼”，還有英仙座流星雨帶來的“煙花秀”，以及觀測條件絕佳的水星西大距。



8月1日20時41分將迎來本年度最小上弦月。屆時，月亮的一半被照亮，為半圓形，猶如一張弓，弓弦在左，弓背在右，感興趣的公衆可嘗試觀賞。8月16日13時12分還將迎來本年度最大下弦月，感興趣的公衆也可嘗試觀賞。



8月12日，天空中兩顆最亮的行星——金星和木星將悄然相會，兩者的角距離不到1度，上演超近距離“貼貼”。“如果天氣晴好，感興趣的公衆可於12日淩晨欣賞這幕難得的‘星星相吸’，日出前一小時為最佳觀測時間。”中國天文學會會員、天津市天文學會理事宋媛媛說。值得一提的是，8月20日至21日淩晨，一彎細細的殘月會來到金星和木星所在的這片天區，上演一幕絕美的“雙星伴月”。



豐富的流星數量、絢麗的色彩變化和獨特的觀測體驗，使得北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨成為夏季夜空的一大亮點。



“今年該流星雨極大預計出現在8月13日淩晨，因此12日夜晚至13日淩晨可以觀測。但遺憾的是，極大期間正逢農歷十九至二十，月相為虧凸月，明亮的月光對觀測會造成較大影響。不過，由於該流星雨流量大，一些較亮的流星有可能突破月光的阻礙‘脫穎而出’。”宋媛媛說。



8月19日，水星將迎來西大距。“今年水星共有三次西大距，本次是觀測條件最好的一次。如果天氣晴好，在這次大距前後的幾天清晨，感興趣的公衆憑借肉眼或雙筒望遠鏡有望目睹或觀測到這顆神秘行星。”宋媛媛說。



除了以上頗具看點的幾個天象外，8月的天宇還將上演土星“牽手”海王星、2號小行星智神星衝日、月掩昴星團、火星伴月等天象。