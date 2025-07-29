上海合作組織媒體智庫峰會在鄭州舉行

中評社北京7月29日電／據人民日報報導，7月23日至27日，上海合作組織媒體智庫峰會在河南鄭州舉行。來自上合組織成員國、觀察員國、對話夥伴的近200家媒體、智庫、政府機構及國際和地區組織的400餘位中外嘉賓出席。與會嘉賓表示，通過峰會對中國有了更直觀、全面的認識，也對中國引領上海合作組織共同應對全球挑戰、書寫合作共贏新篇充滿期待。



“‘上海精神’所倡導的互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展，正是我們應對挑戰、開創未來的關鍵。”上海合作組織秘書處顧問科奇科諾夫表示，單邊主義和封閉排外無法應對全球性挑戰，唯有團結合作才是正確出路。



從最初的6個創始成員國擴大為涵蓋26個國家的“上合大家庭”，上合組織影響力與日俱增，上合組織命運共同體建設的民意基礎愈加堅實。不久前，人民日報社國際部和環球時報研究院聯合發布了《共同的家園——上合組織成員國發展願景民意調查報告》。報告顯示，超過八成受訪者認可上合組織框架下的發展合作給自己的國家帶來了實實在在的好處；95%的受訪者認為，中國的發展經驗值得本國借鑒。



“每一個國家及其文化都具有獨特性，這在本屆峰會上展現得淋漓盡致。當這些獨特與美好匯聚，便可綻放為絢麗的合作之花。”巴基斯坦巴赫利亞大學副教授哈桑·達烏德·巴特認為，上合組織就像一個大舞台，讓各成員深入瞭解彼此文化，搭建起增進各國友誼的重要橋梁。



峰會期間發布了《上海合作組織媒體智庫峰會鄭州共識》和《共同守護人類文明瑰寶——新時代中國文化遺產保護的理念與實踐》、《上海合作組織命運共同體構建研究》智庫報告。



與會嘉賓還訪問了開封、洛陽、安陽等地。印度新德裡智庫和研究中心主席羅賓德·薩奇德夫對在殷墟博物館的參觀經歷印象深刻。“中國在考古發掘、文化遺產保護、現代博物館建設等方面值得學習借鑒。”薩奇德夫說。