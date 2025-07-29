雪域高原旅遊熱　家門口就業路子寬

中評社北京7月29日電／據人民網報導，柏油路通到了冰川湖畔，民宿里冒起了裊裊炊煙。牧民群眾趕著牛馬，扎起帳篷，舞動歡歌。



西藏自治區那曲市比如縣的薩普景區，冰川巍峨，湖泊如鏡。在藏語中，“薩”意為“雪豹”，“普”意為“山溝深處”。近年來，隨著交通條件不斷改善，越來越多的遊客來到這里，欣賞獨特的雪山和冰湖風光。



“今年7月，薩普旅遊景區正式獲批國家4A級旅遊景區，這背後，是旅遊服務和設施條件的全面升級。”冰川湖畔，景區講解員旦增達傑說。



路暢通帶動旅遊旺



“亂石縱橫，人馬路絕，艱險萬狀，不可名態。”過去，人們這樣形容西藏的路。



去年9月底，夏貢拉山隧道建成正式通車，“進藏第一險”天塹變通途，也讓被稱為“川藏中線”的G349國道實現全面貫通。



居住在西藏昌都市邊壩縣縣城的扎西有著直觀感受，“來往車輛、遊客量都翻番往上漲，停車、住宿都滿滿的。”當地一系列重大交通項目相繼批覆、開工建設，國省幹道通暢了，縣鄉內部的“毛細血管”也在加速疏通，為當地村民帶來了實打實的便利。



“牦牛肉、蟲草現在能很快運出去，賣上好價錢，口袋越來越鼓！”致富的路子更寬了；“娃娃們坐上車，能到縣城接受教育。”孩子們上學不再是難題；“遇上急病，打個電話，車子馬上就能把人送到縣醫院。”醫療條件今非昔比……村民們身邊的變化說不完。

