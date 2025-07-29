金融監管總局：全力做好主汛期保險理賠服務

中評社北京7月29日電／據新華網報導，記者29日從國家金融監督管理總局獲悉，金融監管總局財險司已向有關金融監管局、財險公司、銀保信公司、保險業協會發布通知，要求全力做好主汛期災害應對和保險理賠服務工作，優化理賠流程，加快理賠進度。



近日華東、華北、東北等地持續遭遇強降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失。



金融監管總局明確，要提高政治站位，強化責任擔當，加大資源投入，加強協同配合。要落實落細災害應對預案，積極調集理賠資源，做好查勘理賠隊伍、大額資金賠付等各項準備工作。要加大對受災地區支持，支持北京、河北等地財險機構及時開展查勘定損，迅速做好保險理賠服務。要密切跟蹤災情進展，主動爭取有關部門支持，盡快摸清保險標的受災受損及保險保障情況，為賠付和預賠付工作打下堅實基礎。



金融監管總局要求，要結合受災地區實際情況，突出工作重點，細化工作安排，暢通綠色通道，主動靠前服務。要在做好自身安全防護前提下，科學開展現場查勘救援等工作，嚴防各類次生災害。



同時，要充分運用車險大災查勘互認結果機制，提高災害受損標的查勘定損效率。要簡化理賠手續，優化理賠流程，做到能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。要堅持“特事特辦、急事急辦”原則，在受災程度較重地區，建立集中理賠點，方便災區群眾辦理理賠手續，幫助受災企業和群眾盡快恢復生產生活。