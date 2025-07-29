“鰐魚島”虐待移民　暴露美式人權之虛偽

中評社北京7月29日電／據文匯網報導，美國總統特朗普自上任以來，動用一系列手段打擊非法移民，包括新建佛羅里達州鰐魚惡魔島拘留中心，及增建更多類似設施。“鰐魚惡魔島”等拘留中心被曝條件惡劣、虐待被拘押者，被墨西哥國會及美國“人權觀察”組織譴責為“臭名昭著的監獄”及“非人道主義”。特朗普本月親自視察該中心時，大贊條件惡劣，還對被拘押者嬉笑嘲諷，再次自證美國當局系統性侵犯人權的實質，更暴露出其對基本人道原則的公然蔑視。



“鰐魚惡魔島”位於佛羅里達州佛羅里達大沼澤地，周圍濕地多有鰐魚和蟒蛇，主要用來關押“高風險非法移民”，目前拘押約2，000人。“人權觀察”近日發表報告，揭露食物變質、醫療缺失、衛生設施無法使用以及“非人道”關押等問題。中心內，數十名男子共用三個開放式廁所，沒有自來水及污水處理系統，食、廁水混用。被拘押者雙手反綁、雙膝跪地，“像狗一樣”用嘴去吃餐盤中的食物。包括糖尿病、哮喘和艾滋病毒等慢性病患者，無法獲得必要治療，至少兩人在拘留期間死亡。



自特朗普重返白宮後，打壓移民的力度日趨嚴苛和非人道。從第一任期推行的美國邊境“零容忍”政策、“穆斯林禁令”及美墨邊境修“墻”；到第二任期計劃的大規模驅逐、關押行動。特朗普政府試圖通過一系列極端手段重塑美國移民體系。然而，這些政策在實施過程中暴露出嚴重的倫理缺陷與人權爭議，更動搖了美國本國經濟結構，引發其國內及國際社會廣泛批評。



特朗普第二任期首日即簽署《大而美法案》，向國土安全部注資450億美元用於擴建驅逐設施，並每年向移民與海關執法局撥付超110億美元以增強執法能力。據《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的報導，這種鐵血手腕，儘管使得2025年前四個月美國境內非法移民人數大幅減少77.3萬人，但超過100萬外籍出生勞動者從勞動力市場撤離，直接導致農業、建築業、服務業等關鍵行業陷入用工荒。美國移民委員會報告亦指出，非法移民工人占美國勞動力的4.6%。如果驅逐出境將導致美國GDP損失4.2%至6.8%。



美西方政客長期以來慣於高舉“人權大旗”對他國內政指手畫腳、甚至“出征討伐”，卻對自身種族歧視、司法不公、邊境拘留系統性侵權等劣跡遮掩粉飾，暴露出其國際人權話語的虛偽性。根據《世界人權宣言》及《公民權利和政治權利國際公約》，遷徙自由作為基本人權受法律保護，即便針對非法移民，其基本尊嚴與權利亦不容剝奪。