美歐協議影響中國　香港應發揮紐帶作用

中評社北京7月29日電／據文匯網報導，北京時間7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。在中美此輪會談前，美國已與日本、部分東盟國家、歐盟等達成貿易協議。商務部學術委員會委員白明對香港文匯網表示，不同於歐盟、日本等，中國有兩個有效的反制武器。一是中國進口規模位居世界第二，中國市場的巨大潛力為世界他國帶來的機遇，本身就是反制武器；二是中國的稀土資源。若是沒了稀土供應，美國包括汽車、軍工等許多領域的產業將面臨停擺。“這對美國相關產業的發展有很大的制約，是美國不得不考慮的因素。”他說，手握兩件反制武器，中國依然信心滿滿，如同此前的日內瓦會談和倫敦會談一樣，中國將會為自己爭取到最有利的結果。



白明說，在中美第三次經貿會談前期，美歐達成了貿易協議，可以說是“大號版”的美日貿易協議。在美國的壓力下，歐盟還是“慫”了，最後用6000億美元投資，“買”了美國對歐盟給予的15%所謂“照顧性”關稅。在此情形下，料美國在第三輪談判中的態度將咄咄逼人，中國的壓力肯定會進一步增加。而且，這一協議的達成必然會對中國造成衝擊，畢竟迄今為止，有能力對美進行反制的經濟體也衹有歐盟和中國。



白明分析，能源、飛機和農產品，是美國逼迫其他國家開放市場的三件套，因此，歐盟的妥協，也與俄烏衝突之後，歐盟要斷絕從俄羅斯進口能源有關。不過，除美歐協定之外，白明認為，對中國影響更大的還有一些東盟國家與美國達成的貿易協議。“總體上，中國與歐盟之間更多是互補型貿易，歐盟對美出口多與少並不直接影響中國對美出口多與少。”他說，之所以說歐盟與美國達成貿易協議對中國構成傷害，頂多就是在應對美國關稅大棒過程中中國失去了一個重要的同盟軍。因此，相比之下，一些東盟國家與美國達成貿易協議對中國來說壓力更大。白明說，一方面，某些東盟國家輸美產品獲得的對等關稅有可能低於中國，一些東盟國家在與中國競爭時擁有“稅差”優勢。另一方面，美國在與東盟國家簽署貿易協議時，往往包含對轉口貿易加征40%關稅的附加條款。



白明說，這40%的轉口關稅將影響中國與東南亞國家的產業鏈合作，延伸空間也受到了壓縮，對中國產品出口的衝擊會更加明顯。



在此情形下，香港或許將承擔起更多轉口貿易的責任，而且香港的優勢並不局限於單純的轉口，更在融入粵港澳大灣區上，與內地有著優勢互補的便利性。“未來香港的作用並非簡單的『貨物過境』，單純依賴零關稅優惠的時代正在消退，香港應該深度挖掘粵港澳大灣區的協同發展潛力，在區域經濟整合中扮演更核心的紐帶角色，通過產業鏈整合、金融服務創新和貿易規則對接，構建更高層次的開放型經濟體系。”