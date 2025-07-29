廣西積極推廣匹克球運動

中評社北京7月29日電／據人民日報報導，廣西壯族自治區體育局近日印發推廣匹克球運動及組織開展廣西匹克球超級聯賽工作方案的通知，通過創建協會、開展培訓、構建賽事體系、建好一批球場等方式，探索富有地區特色的匹克球運動發展模式。



廣西計劃在2026年推動14個設區市成立市級匹克球協會，有條件的縣（市、區）應建盡建，搭建三級匹克球運動組織管理網絡。鼓勵優先將現有羽毛球場改為匹克球場，推行“一場兩用”“一館多能”模式。2026年全區預計新建或改建不少於1000個匹克球場。