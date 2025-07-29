數碼港率初創企業參展“世界人工智能大會”

數碼港率領九間初創企業參展“2025世界人工智能大會”。 中評社北京7月29日電／2025年7月29日，於上海舉行的“2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議”（WAIC 2025）圓滿閉幕。今年，數碼港率領九間社群成員參展，其中三間培育初創企業願途（Canpanion）、微投智控（Votee AI）及友圖科技（YouToo Robot）憑借卓越的創新實力，成功入選“WAIC 2025未來之星”。此外，其中獲批“人工智能資助計劃”的香港理工大學（理工大學）項目，連同數碼港引進的人工智能（AI）領軍企業科大訊飛（IFlytek）及百度智能駕駛項目，入圍“卓越人工智能引領者獎”（SAIL Award）三十強，而壁切科技（Biren Technology）參與研發的創新方案更榮獲SAIL大獎，充分彰顯了香港在人工智能領域的競爭力，以及在推動香港以至國家高質量發展的貢獻。



WAIC 2025以“智能時代同球共濟”為主題，匯聚世界頂尖的專家學者、企業家、政府官員、國際組織及投資者等，搭建合作交流平台，展示頂尖的人工智能方案。今年，數碼港再度率領初創企業參與由香港貿易發展局（貿發局）設立的“香港館”，向全球展示香港的AI創新成果。初創企業的展示方案涵蓋AI教育平台、智能防跌系統、智能培訓系統、智慧城市應用，以及人工智能生成內容平台等眾多創新應用方案，全方位呈現香港科創實力。



國務院總理李強在大會的開幕式上提出推進AI發展及全球治理的三大建議：推動成果普及與應用落地，加強創新合作及加大開源開放力度，以及共建安全、可信的全球治理體系。



作為香港人工智能加速器，數碼港在相關領域持續推進多項重要工作。數碼港透過由政府撥款三十億元推行為期三年的“人工智能資助計劃”，促進本地科研及應用項目轉化，推動AI成果落地；在促進開源合作方面，今年六月成立“數碼港開源社群”，透過數碼港人工智能超算中心（AISC）提供算力支援，支持開源技術測試和應用；在構建治理體系方面，數碼港攜手各界，包括支持國際組織世界數字科學院（WDTA）於數碼港籌建“世界數字科學亞太研究院”，推動區域AI安全標準及治理，助力構建安全、可信及負責任的AI生態圈，體現香港在全球AI發展方面的積極貢獻。



數碼港行政總裁鄭鬆岩博士表示：“人工智能已成為推動新質生產力發展的重要引擎，數碼港作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，今年非常榮幸帶領九間優秀社群成員參與世界人工智能大會，其中三間更入選‘WAIC 2025未來之星’，同時‘人工智能資助計劃’項目亦成功入圍大會最高榮譽的‘卓越人工智能引領者獎’三十強，向全球充分展示香港創新應用方案及創科實力。數碼港與社群成員將繼續發揮所長，配合國家及特區政府的發展策略，專注發展包括人工智能、綠色科技及金融科技等領域的研發及轉化應用。我們將繼續引進不同科技領域的重點企業，促進社會及企業的數碼化升級，為香港以至國家的科技創新與高質量發展貢獻創新力量及經濟價值。”