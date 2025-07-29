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西安人大常委會原副主任康軍接受審查調查
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2025-07-29 19:54:16
中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網、陝西省紀委監委消息：西安市人大常委會原副主任康軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受陝西省紀委監委紀律審查和監察調查。
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