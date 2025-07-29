甘肅省博物館原黨委委員賈建威被開除黨籍

中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網、甘肅省紀委監委消息：日前，經甘肅省委批准，甘肅省紀委監委對甘肅省博物館原黨委委員、館長賈建威嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，賈建威喪失理想信念，背棄初心使命，違反政治紀律，轉移隱匿贓物，與他人串供，對抗欺瞞組織；罔顧中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請，超標準占用辦公用房、搞虛假整改；無視組織原則，瞞報房產；廉潔底線失守，違規從事營利活動，縱容、默許親屬利用其本人職務上的影響謀取私利；違反國家法律收購文物。大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目、產品研發授權等方面謀取利益並收受巨額財物。



賈建威嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律，違反國家法律法規並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，在黨的十九大、二十大後仍不知敬畏，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經甘肅省紀委常委會會議研究並報甘肅省委批准，決定給予賈建威開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。