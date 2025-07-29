貴州磷化原副總經理鄧竹林被開除黨籍

中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網、貴州省紀委監委消息：經貴州省委批准，貴州省紀委監委對貴州磷化（集團）有限責任公司原黨委委員、副總經理鄧竹林嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，鄧竹林喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，違規為親屬謀取人事利益；廉潔底線失守，違規經商辦企業，違規放貸獲利；不正確履行工作職責，違規插手市場經濟活動；將公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承接等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。



鄧竹林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予鄧竹林開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



