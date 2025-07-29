深圳構建新時代廉潔文化建設長效機制

中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網報導，廣東省深圳市紀檢監察機關堅持把加強新時代廉潔文化建設作為一體推進“三不腐”的基礎性工程，充分挖掘本地資源，積極創新表達方式，努力打造特色品牌，推動廉潔文化建設走深走實，讓崇廉尚潔的新風正氣在鵬城大地不斷充盈。



找准抓手，匯聚廉潔文化建設合力



“清風鵬城，光影廉心，我是廉影推薦人‘小紀’，歡迎向我提問……”在深圳市廉潔文化電影節現場，前來觀影的幹部群眾絡繹不絕，體驗者不僅可以觀看廉潔電影，還可以與AI數字人“小紀”互動，參觀廉潔電影海報展。



近期，深圳各項廉潔文化推廣活動有序開展，由該市投資控股有限公司承辦的廉潔文化電影節就是其中之一。“國資國企資源集中、幹部職工人數眾多，是廉潔文化建設的重點。現在市裡出台了重點項目清單，具體任務和責任分工都非常明確。有了這個清單，我們的工作就有了方向和抓手。”該市國資委紀委有關負責同志介紹。



廉潔文化建設是一項系統工程、長期工程，需要找准載體和抓手，找准著力點和結合點，形成齊抓共管、共建共享的工作合力。深圳市委把新時代廉潔文化建設納入全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作布局，印發《關於加強新時代深圳廉潔文化建設的行動方案》，從制度層面解決“幹什麼”“誰來幹”“怎麼幹”的問題。該市紀檢監察機關充分發揮組織協調作用，各區各單位各司其職、各盡其責，推動廉潔文化建設實現從單打獨鬥到協同作戰、從零敲碎打到整體推進、從資源零散到優勢聚合的轉變。



今年3月，該市紀委監委牽頭制定2025年廉潔文化建設重點項目清單，將零星分散的廉潔文化活動進行整合提升，明確創作優質廉潔文化作品、開展特色廉潔文化活動、打造廉潔文化傳播矩陣等3類20項具體任務，以清單方式推動各區各單位切實扛起廉潔文化建設責任，搭建高水平創作平台、高質量交流平台和高效率轉化平台，推動廉潔文化建設方向明、定位准、效果好。