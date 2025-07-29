日本防衛省計劃在熊本的駐地部署長射程導彈

中評社香港7月29日電／共同社從多名日本政府相關人士處獲悉，關於作為首款國產長射程導彈推進研發的“12式陸基反艦導彈性能提升型”的首個部署地點，防衛省計劃定為陸上自衛隊健軍駐地（熊本市），正展開最後協調。預計部署時間為2025年度末，日本將由此擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）。此外，明春以後還計劃部署於湯布院駐地（大分縣），未來也考慮部署於勝連分屯地（沖繩縣）。



此舉意在制衡在南西諸島周邊加強軍事施壓的中國。另一方面，關於用於摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力，有意見指出長射程導彈的部署地點成為打擊目標的風險會升高，認為有違“專守防衛”理念的擔憂聲也根深蒂固。



據政府相關人士稱，將部署的是12式性能提升型中的地面發射型。可飛翔約1000公里，即使從九州地區發射，射程也能覆蓋部分大陸地區。其運用將由以健軍駐地為據點的第5反艦導彈聯隊負責。



防衛省除可從艦艇和飛機發射的12式性能提升型外，還在推進“島嶼防衛用高速滑翔彈”與“高超音速導彈”等長射程導彈的研究與開發。這些將與12式性能提升型一同，在下年度預算的概算申請中列入相關經費。



此外還將引進美製巡航導彈“戰斧”，計劃到明春完成為宙斯盾艦“鳥海”號加裝導彈發射功能的改造工程。“鳥海”號以海上自衛隊佐世保基地（長崎縣）為母港。



已故前首相安倍晉三2020年9月發表了考慮擁有反擊能力的安全保障政策相關談話。政府在2022年底制定的《國家安全保障戰略》中寫入擁有該能力。