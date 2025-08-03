柳金財：反罷成功，對賴當局投下不信任票

這場反罷免成功，意謂著對“賴政府”投下不信任投票。 中評社香港7月 日電（作者 柳金財）民進黨及公民團體所發動大罷免案，歷經年逾耗費無數行政及社會資源，最終在藍白選民危機意識及中間選民覺醒下，進行集體動員。這印證抗中保台路線並非社會主流，普遍民意六成選票反對標籤政治。這場原本為“立法院”席次之爭的大罷免行動，在賴清德及民進黨黨政、罷團推波助瀾之下，定調為“反共護台”路線，肆意狂打兩岸牌，並將罷免案升高到“國安”層。這場反罷免成功，意謂著對“賴政府”投下不信任投票；也凸顯台灣社會希望兩岸和平發展。



賴清德“總統”在團結“國家”十講、大罷免過程中，重申中共為境外敵對勢力，標籤化藍白及主張兩岸交流者為“中共在台協力者”，受統戰及認知作戰影響。尤其更以雜質說試圖污名化藍白聯盟及其政治人物，宣稱只要罷免國民黨“立法委員”濾除雜質，就能純化台灣社會。民進黨企圖以堆疊兩岸仇恨、敵意助攻大罷免行動，反而造成社會分裂、族群衝突、政黨惡鬥及“國家認同”分歧。



伴隨著後大罷免時代來臨，民進黨的兩岸政策會更趨向激進或溫和、務實呢？若民進黨將罷免失利解讀為對抗式政治操作失效，就可能促使民進黨在兩岸路線與外交戰略，採取更務實溫和策略，以避免兩岸關係激化對立。大罷免後，台灣民間反中情緒降溫，反對抗中的民意居於主流有助於兩岸維持穩定。



首先，“抗中保台”論述及聯美抗中戰略的調整壓力增加。民進黨需要建構更具包容性的表述框架，其兩岸政策路線面臨改弦更張調整壓力，應更務實回應普遍六成民意。若能更加強兩岸交流及合作，盡量減少挑釁性言論，或可恢復部分中間選民的信任，這對未來“總統”大選回歸藍綠大戰時，可達成選票極大化目標。



大罷免失利後，藍白聯盟更能制衡綠激進冒進兩岸政策。藍白取得過半數，將制約綠營躁進“台獨”路線及反制性兩岸政策。藍營執政地方與藍白“立委”可能發揮集體行動，制約綠挑釁、激進且不友善兩岸政策路線。罷免失敗代表抗中保台路線政治操作，其邊際效用遞減。大陸也將評估認知到台灣社會，存在反對激進抗中路線的戰略性支持群體。



其次，大陸對台統戰及兩岸交流政策取向更加堅定。這次大罷免失敗，凸顯藍白及中間選民集體政治動員發揮成效。大陸對台政策立基於兩岸社會本位，強調一代一線（青年世代及基層民眾）。未來將更轉向對中間選民與年輕世代的交流及合作，減少刺激對抗政治言辭，改以拉攏吸納為主，藉以產生磁吸效應及示範效果。罷免失利結果，對兩岸關係不會產生明顯而立即重大突破，但卻印證普遍民意希望兩岸大交流、大合作需要，及表達兩岸對話之和平發展願景。

