紀欣：大罷免大失敗，人民是贏家

紀欣 中評社香港7月30日電（作者 紀欣）7月26日，罷免案首波投票以25比0慘敗收場，不僅打破綠營信心，也引爆罷免團體、青鳥與民進黨之間的指責與互咬。民進黨秘書長林右昌已請辭，但黨內仍有公職要求賴清德辭主席，“內閣”8月改組也恐難避免，28日晚又傳出賴清德8月初想藉出訪過境美國的行程取消了。基上，賴清德和民進黨可以說是此次罷免案的輸家，但這不代表“賴政府”不會加碼利用司法打壓在野勢力，甚至升高兩岸對抗來展開反撲。



有輸家就必有贏家，誰是這次大罷免的贏家？



國民黨一次保住了24席“立委”，照講應為最大贏家，但選後一堆人砲打黨中央，甚至有人痛批就是因朱立倫主席軟弱無能，賴當局才敢肆意妄為；而前秘書長李乾龍更公開對朱喊話：“不要心存僥倖還要連任”。中常會已決定主席改選延至10月，歹戲拖棚，恐怕還是少不了內鬥戲碼。



更令人扼腕的是，這次“抗中反共牌”失效非國民黨之功。國民黨4.26凱道集結就喊出“反綠共”，朱立倫又強調“真正反共的政黨是國民黨”，趙少康在選後還說：“未來更要堅定反共反‘台獨’的立場，以台灣的利益為最高利益”。這樣的論調，與綠營的“反共護台”有何不同？難道兩岸交流合作不符合台灣的利益？且看這一次館長以“中國人認同”痛擊“抗中保台”，效果不錯，還帶動了其他年輕網紅跟著做。而國民黨長年拿香跟拜，始終擔心自己的理念不符合主流民意，卻無膽識引領或創造主流民意，難怪每次在與綠營比“愛台灣”時，總是敗給正港的本土派。



民眾黨中央及柯粉、小草的積極動員，被視為此次致勝的關鍵。因此，藍白合成為可望阻止“民主獨裁”的唯一法寶，有人甚至建議現在就組成“國眾聯盟”。該黨主席黃國昌更是炙手可熱，不僅“2028盧昌配”傳得沸沸揚揚，他還被點名接任“行政院長”。但是，黃國昌不久後就得處理“兩年條款”，不論他如何處理，都會衝擊到民眾黨及個人發展，加上內部派系問題始終揮之不去，黃能否長時間持盈保泰尚不可測。



有許多人認定，人民才是最大的贏家。這次平均投票率突破五成，代表有數百萬選民投下生平第一張罷免票，而藍營基層、民眾黨的柯粉、小草，還有一大批中間選民，為表達他們痛恨“司法雙標”、“仇恨動員”，厭惡違反台灣利益的“抗中保台”路線，拒絕被綁上“台獨”戰車，選擇了“不同意罷免”。這股力量不容任何政黨、政治人物忽視。



這一場人民自救運動，讓“立法院”暫時保住了可繼續監督制衡的在野勢力，但我們能阻止賴當局停止司法迫害、輿論打壓，正視基層經濟困境，與美國關稅談判時不犧牲民生利益，推動兩岸恢復對話與合作嗎？



最後，人民若想繼續作贏家，把台灣社會帶入健全的民主正途，確保台灣能長治久安，就必須在平日深刻瞭解國際及兩岸局勢，權衡輕重，集結力量，並在接下來的每一次選舉罷免時，用選票彰顯人民的力量！



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）