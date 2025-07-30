快評：特朗普眼中台灣很小　拒賴過境不意外

中評社快評／英國金融時報29日報導，賴清德是在得知美方不允許他過境紐約後決定取消8月出訪行程。報導引述多位知情人士稱，特朗普政府試圖避免破壞美中貿易談判；一些官員指出，美方在對中關係上有必要採取“韜光養晦”策略。



特朗普拒絕賴清德過境，一點也不讓人意外。相對於中美的戰略關係，台灣的重要性不夠；在特朗普眼中，台灣很小。2020年6月，美國前國家安全顧問博爾頓在新書《白宮回憶錄》中描述，特朗普最喜歡的比較是，指向自己的筆尖說“這是台灣”，然後指向橢圓形辦公室里歷史悠久的堅硬辦公桌說“這是中國”。



去年11月特朗普第2次當選總統，會否把台灣賣掉的話題再起，博爾頓直言，特朗普就是特朗普，沒有框架、難以預測，必須不斷提醒他，台灣對於美國及整個東亞的重要性。而事實是，特朗普第二次入主白宮後，有不少發言都讓台灣的民進黨當局心驚膽戰，包括多次提到台灣偷走了美國半導體生意，今年5月談及中美貿易談判時提到這將有助於“統一與和平”。



美國眾議院前議長佩洛西28日指特朗普拒絕賴清德過境紐約是危險訊號，希望特朗普的決定不是美國對台政策危險轉變的前兆。2022年8月，佩洛西竄訪台灣，大陸解放軍在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習，作為回應。佩洛西遭到中國政府制裁，還與特朗普關係惡劣，今次為賴當局發聲，說不定會有反效果。



特朗普拒絕賴清德過境可能是暫時的，也可能是長久的。基於中美戰略關係的重要性、基於特朗普一向對台灣的認知，賴清德任內踏上美國本土的難度很大。特朗普的“筆尖”，台灣的命運，現實就是這樣。