“港美中心”借學術交流搞政治滲透

港美中心通過學術講座等活動，煽動學員反政府。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報道，香港亞太研究所被揭發聘任兩名反華政客，當中侯儒楷曾任亂港組織“港美中心”行政總監。境外顛覆勢力對香港學術界的滲透早有跡可循。2020年4月，《大公報》獨家披露的香港美國中心（簡稱“港美中心”）長期勾結亂港分子，企圖通過多種手段破壞香港的穩定與發展，亦揭開了外部勢力借學術交流之名，幹預香港事務的冰山一角，引發社會對學界安全的廣泛關注。



美國中情局資助運作



調查顯示，港美中心成立於1994年，長期以香港中文大學校園為據點，最初位於田家炳樓，其後遷至崇基學院利黃瑤碧樓，2003至2004年的通訊報告均使用中大官方網址，一度令外界誤認為是校方附屬機構。然而，該中心每年可獲美國官方背景機構資助300至400萬港元，資金來源直指多個被指涉幹預其他國家內政的組織，包括有美國中情局“白手套”之稱的福特基金會、曾被中國制裁的美國國際事務民主研究所（NDI）、亞洲基金會，以及反華親台的亨利.魯斯基金會，另有多個美國國會直屬基金會參與其中，資金鏈條與美國政府的政治意圖深度綁定。



盡管對外宣稱“促進港美學術交流”，港美中心的實際運作卻充滿政治操弄。其以高校為滲透重點，通過提供活動場地、資金支持等方式拉攏亂港分子，更借研討會、講座等形式向學生灌輸反中亂港思想，企圖將年輕一代培育成破壞社會秩序的工具。在“佔中”事件和修例風波等重大風波中，該中心更是暴露了與外部勢力勾連的本質，不僅參與策劃非法活動，還通過輿論煽動激化民衆對政府的不滿，成為破壞香港法治與社會安定的幕後推手之一。

