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俄羅斯堪察加半島附近海域發生8.0級地震
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2025-07-30 09:38:48
中評社香港7月30日電／據美國地質調查局地震信息網消息，北京時間7月30日7時24分，俄羅斯遠東堪察加半島附近海域發生8.0級地震，震中位於堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市東南方向136公里處，震源深度19.3公里。
新華社報導，美國國家氣象局國家海嘯預警中心說，關島和塞班島進入海嘯監測狀態。日本氣象廳向太平洋沿岸地區發布海嘯預警。
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