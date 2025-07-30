俄堪察加半島海域強震　海嘯影響俄日沿海地區

中評社香港7月30日電／俄羅斯堪察加半島東部對開海域發生8級強烈地震，日本氣象廳向東部沿海多個區域發布海嘯預警，範圍涉及北海道至九州，預計部分地區可能出現高達1米的海嘯。



香港電台報導，地震在香港時間早上近7時半發生，美國地質勘探局錄得震源深度19.3公里。日本氣象廳預計，由北向南的海嘯當地早上10時至中午12時半出現，提醒沿海居民注意安全、遠離海岸。



美國太平洋海嘯預警中心說，地震引發的危險海嘯波可能在未來三小時內，影響俄羅斯和日本部分沿海地區。



