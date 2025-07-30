大灣區臨床試驗合作會議　推進跨境醫療協作

特區政府代表團昨日前往深圳，出席粵港澳大灣區臨床試驗合作會議。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，香港特區政府代表團昨日前往深圳，與深圳市衛生健康委員會副主任周麗萍率領的代表團舉行粵港澳大灣區臨床試驗合作會議，持續推進兩地跨境醫療協作。



臨床試驗合作會議就深港協作推動臨床試驗的工作提供策略性指導、統籌協作研究、支援國際多中心臨床試驗的開展，並協調解決實施過程中所遇到的各項挑戰。會議上，港深雙方代表圍繞已訂立的《協同推進粵港澳大灣區國際臨床試驗工作實施方案》進行深入交流與探討，以進一步加強統籌協調和推動工作落實。



臨床試驗合作的執行機構，即河套深港科技創新合作區香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所和深圳園區的試驗中心代表，亦在會上匯報推動臨床試驗協作的重點工作進展，包括雙方計劃於今年年底前共同建設的大灣區臨床試驗協作平台的最新進展及擬提供的服務內容，重點涵蓋由深港顧問團隊為多中心臨床試驗項目提供評估、試驗設計咨詢及受試者招募規劃；以及引入人工智能技術、建立兩地倫理審查協同機制、設立研究人才儲備庫，以及以深港優勢病種為試點，建設臨床數據庫與生物樣本庫等。



試驗所與試驗中心的代表於會後簽署合作備忘錄，進一步加強深港兩地在臨床研究領域的合作。同日，雙方亦就首個跨境臨床試驗項目與落戶在香港科學園和深圳福田區香港科學園深圳分園的醫克生物集團代表簽署三方合作意向備忘錄，攜手推動由醫克生物和香港大學愛滋病研究所合作自主研發的愛滋病治療性核酸疫苗ICVAX的跨境多中心二期臨床試驗項目。