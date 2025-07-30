英國：若以不結束加沙慘狀　將承認巴勒斯坦國

中評社香港7月30日電／英國首相府29日發表聲明說，如果以色列不採取實質性行動結束加沙地帶駭人慘狀，並承諾實現長期可持續和平，英國將在9月聯合國大會開幕前承認巴勒斯坦國，維護“兩國方案”的可行性。



聲明要求以色列允許聯合國盡快恢復對加沙地帶的人道主義援助以終結饑荒，同意停火，並表明不會吞並約旦河西岸的巴勒斯坦領土。聲明同時對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）提出釋放所有被扣押人員等多個要求。



新華社報導，聲明表示，英國願與國際夥伴共同制定一項可信的和平方案，於停火之後的下一階段在加沙地帶建立過渡性治理和安全機制，並確保人道主義援助規模充足、及時到位。



英國外交大臣拉米當天在聯合國舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議上發表講話，認為對中東地區的未來而言，沒有比“兩國方案”更好的解決方案。“以色列人在其獲得承認的安全邊界內生活，與鄰國和平共處，免受恐怖主義威脅；巴勒斯坦人則在自己的國家里，過著有尊嚴、安全的生活，不受占領。”



拉米隨後在媒體見面會中表示，人們在加沙地帶看到了最可怕的場景，國際社會對兒童在尋求援助時遭到槍殺深感憤慨。英方當天發布的聲明使英國“走上了承認巴勒斯坦國的道路”。



據《金融時報》《泰晤士報》等媒體報導，法國總統馬克龍24日宣布法國將在9月聯大上承認巴勒斯坦國後，已有230多名英國議會普通議員和約三分之一內閣成員敦促英國首相斯塔默承認巴勒斯坦國。