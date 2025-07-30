民建聯立法會議員：不容外力操弄民調

港美中心向學生灌輸反中亂港思想，在“佔中”事件和黑暴當中煽動民眾對政府的不滿，是破壞香港法治與社會安定的幕後推手之一。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，本屆特區政府管治團隊上任三年來全力拼經濟、謀發展、惠民生，齊心應對一系列挑戰。本地生產總值已連續九個季度保持增長，國際金融中心的地位持續提升。對於有個別民調結果與市民感受出現太大差別，多個政界人士都感到疑惑，認為香港近年的發展變化市民深有感受，亦得到國際社會高度認可；對於研究機構中竟然還聘有反中亂港者，他們強調任何機構都應自覺維護國家安全，不能濫用學術自由。



港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇表示，本屆政府著力拼經濟、謀發展，香港的發展變化市民有目共睹。



上月瑞士國際管理髮展學院發布的《2025年世界競爭力年報》中，香港位列全球最具競爭力的三大經濟體之一，相信市民對於香港亞太研究所的調查是否有說服力已經有了答案。



民建聯立法會議員梁熙強調，學術自由不能濫用。香港國安法生效後，院校有責任去制定實務指引及監管機制，以確保研究人員的資質及研究內容符合相關法例的要求。執業大律師龔靜儀指出，在香港國安法下，所有機構都應自覺維護國家安全，在聘請員工時應該調查清楚其過往經歷。