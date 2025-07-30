市建局推灣仔導賞團尋覓文學“築跡”

地膽游活動以二級歷史建築茂蘿街7號為軸心。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，香港市區重建局今年7月起聯同香港文學館及救世軍，舉辦“地膽游灣仔──文學築跡”活動，以文學作品串連灣仔歷史建築及街道，透過導賞團及城市漫步，增進市民對灣仔的瞭解。市建局亦與文學館舉辦兩團“文學故事×灣仔美食導賞團”，探討文學作品中出現的灣仔食肆，瞭解香港飲食文化。



為期兩個月的導賞活動於7月至8月底舉行。文學館從大量文學作品中精選出超過50篇與灣仔有關的作品，涉及41位作家，包括也斯、小思和何紫等，將作品中描述過灣仔歷史、文化、民生和特色的地方，加上一班“地膽”的故事，串連起灣仔多個建築物和街道。活動以灣仔二級歷史建築茂蘿街7號（M7）為軸心，導賞路線涵蓋多個具歷史價值的建築，包括皇后大道東186至190號、法定古蹟舊灣仔郵政局，以及一級歷史建築“藍屋”等。



市建局表示，導賞團自7月推出後反應熱烈，6場活動吸引逾900人報名。即日起開放8月份6場導賞團供12歲或以上本地市民免費報名，費用全免，每場名額15人。



此外，市建局為鼓勵自助探索，與文學館特別製作“游覽護照”，呈現灣仔的歷史建築、街道、美食地點，並在6個地點設置主題印章，集滿後可到茂蘿街7號三樓的隨心書店換領限量文學相關禮品和商戶消費禮券。



美食導賞團則由專門研究本港飲食文化的學者蕭欣浩領團，到訪灣仔區內酒家、私房菜、本地茶餐廳及舊式茶廳等，瞭解廣東菜的由來、茶餐廳的歷史和飲食文化，亦會介紹部分提及灣仔的食肆與香港飲食文化的文學作品。第二團名額15個，將由8月10日起接受報名，8月16日舉行。



