理大與螞蟻數科共建AI＋Web3實驗室

理大與螞蟻數科簽署戰略合作協議。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，香港正建設及鞏固國際金融中心、國際創新科技中心地位，香港理工大學（理大）與螞蟻數科昨天簽署戰略合作協議，共建“香港理大─螞蟻數科AI＋Web3聯合實驗室”。雙方將聚焦前沿技術突破、創新生態孵化與科技策源影響等方向，深入探索人工智能（AI）與Web3技術的融合發展，將聯合實驗室打造成為全球科技創新的策源地。螞蟻數科計劃在未來三年內投入最高港幣一億元，支持聯合實驗室的研究工作與項目孵化。



賦能數字經濟發展



AI＋Web3聯合實驗室將聚焦三大技術領域，包括可信AI智能體、AI增強的區塊鏈安全框架，以及資料隱私與可驗證技術等，以加速智能化服務湧現和數字資產安全流轉。在創新生態孵化方面，將著力構建“AI＋Web3教育基金平台”，充分融合理大的深厚科研實力與螞蟻數科的豐富產業生態資源，為香港建設數字科技人才高地提供強力支撐。實驗室還計劃舉辦國際科技研討會、創新大賽等活動，打造世界一流學術品牌。



理大校長滕錦光教授表示：“與螞蟻數科共建‘AI＋Web3聯合實驗室’，是理大推動前沿科技交叉融合、服務香港國際創科中心和數字資產全球創新中心建設的重要戰略舉措。我們期待這一強強聯合能加速AI與Web3技術的深度融合與創新應用，產出具有全球影響力的成果，賦能香港乃至全球數字經濟的蓬勃發展。”



