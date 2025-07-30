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進口莎樂美腸疑受沙門氏菌污染
http://www.CRNTT.com   2025-07-30 14:35:44


　　中評社北京7月30日電／據文匯報報導，食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（7月29日）呼籲市民不要食用一批進口預先包裝莎樂美腸，因為有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

　　產品資料如下：

　　產品名稱：Primo　Reserve　Hot　Sopressa　Salami

　　品牌：Primo

　　淨重：八十克

　　來源地：澳洲

　　此日期或之前食用：2025年9月9日

　　經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司
 


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