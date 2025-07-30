進口莎樂美腸疑受沙門氏菌污染

中評社北京7月30日電／據文匯報報導，食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（7月29日）呼籲市民不要食用一批進口預先包裝莎樂美腸，因為有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



產品資料如下：



產品名稱：Primo Reserve Hot Sopressa Salami



品牌：Primo



淨重：八十克



來源地：澳洲



此日期或之前食用：2025年9月9日



經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

