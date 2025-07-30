市監局：上半年中國企業信用水平穩中向好

6月16日，工人在位於江蘇省揚州市江都區的揚州中遠海運重工有限公司生產廠區作業（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月30日電／據人民網報導，記者從市場監管總局瞭解到，今年上半年，中國企業信用指數為161.61，企業信用水平整體保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。



全國企業信用水平增勢良好



上半年，中國企業信用指數較2024年下半年增加3.01點，企業經營狀態總體穩定，合規經營意識穩步增強，政府監管發揮積極作用，企業信用水平向好基礎穩固。



今年第二季度，中國企業信用指數為162.40，較第一季度增加1.59點，信用風險較高企業數量減少，營商環境不斷優化。6月，中國企業信用指數為162.44，雖較5月下降0.52點，但仍保持高位走勢。



區域企業信用水平整體提升



上半年，信用指數排名前五的省份為安徽、陝西、北京、浙江、江蘇。從1—6月各省、市指數排名變化情況看，安徽、陝西始終保持在前五名。此外，天津、廣東今年上半年度指數較2024年下半年度環比增幅較大，企業信用狀況持續改善。



今年第二季度，信用指數排名前五的省份為陝西、安徽、北京、浙江、江蘇，與第一季度相比，全國各省信用指數均實現環比正增長。



行業企業信用建設扎實推進

