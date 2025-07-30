上合呼籲青年弘揚“上海精神”共謀上合發展

中評社北京7月30日電／據新華社報導，由中華全國青年聯合會主辦的上海合作組織青年委員會第十八次會議29日在北京上海合作組織秘書處舉行。會議審議通過了《上海合作組織青年委員會第十八次會議代表關於紀念第二次世界大戰結束80周年和聯合國成立80周年的聲明》。



會上，中國、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦等國家青年事務機構和青年組織負責人介紹了開展青年工作以及上合國家之間青年交流的情況。



“青年是傳承和弘揚‘上海精神’的關鍵力量，有責任更加積極地參與全球治理體系變革，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。”全國青聯主席徐曉號召各國青年帶頭踐行青委會成立初心，做“上海精神”的火炬手，帶頭回應青年發展訴求，擔當青年使命責任，做深化合作的行動派，做構建人類命運共同體的篤行者。



上海合作組織副秘書長圖爾蘇諾夫·巴蒂爾·埃爾基諾維奇在致辭中表示，上合組織秘書處願與上合青委會加強合作，共同落實各國元首關於青年交流的共識。他呼籲加強面向上合組織國家青年的實踐活動，引導青年參與科技、教育、體育、文化、旅遊、生態環保等領域的青年合作，進一步釋放青年潛能。



上合青委會是上合組織成員國國家級青年事務機構和青年組織的交流協調機制，致力於推動上合組織青年交流與合作、團結引領各國青年弘揚踐行“上海精神”。青委會每年召開一次會議，由上合組織輪值主席國主辦。