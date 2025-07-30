日本自民黨將召開總會　或討論石破茂去留

中評社北京7月30日電／據新華社報導，日本自民黨29日召開高層會議，決定近期召開黨內具有決議效力的“兩院議員總會”，以回應黨內對參議院選舉失敗的不滿以及要求追責的聲音。



自民黨在本月20日舉行的參議院選舉中失利，自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能保持過半席位。28日，自民黨召開眾參兩院議員懇談會。據日媒報導，多名議員提出應召開“兩院議員總會”以追究黨領導層責任，並為此發起聯署。對此，自民黨29日上午召開高層會議，決定將於近期召開“兩院議員總會”。



自民黨幹事長森山裕在高層會議後對媒體說，總會的具體議題將在聽取相關議員的意見後進行協商。針對“是否在總會中討論提前選舉新任自民黨總裁”這一問題，森山表示，該問題“非常複雜”，如涉及提前改選總裁，將由自民黨總裁選舉管理委員會判斷和處理。



日本首相、自民黨總裁石破茂也出席了29日的高層會議。他在會上表示，將認真對待懇談會上提出的意見。他在28日的懇談會上重申其留任方針，理由是目前尚未完成履行日美關稅協議及全面總結參議院選舉的工作。



自民黨“兩院議員總會”是僅次於黨大會的會議，可對重要事項進行決議。如需在總裁任期中途重新選舉，須按特別規定，獲得該黨眾參兩院議員與各都道府縣自民黨支部聯合會代表合計過半數成員的同意，方可啟動“臨時總裁選舉”。