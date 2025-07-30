大阪世博會中國館山東活動周開幕

中評社北京7月30日電／據新華社報導，以“雋永齊魯 青予未來”為主題的2025年日本大阪世博會中國館山東活動周29日正式拉開帷幕。活動周開幕式暨“2025對話山東——日本·山東產業合作交流會”當天在大阪舉行，中日政府和企業代表逾600人出席活動。



中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜在視頻致辭中說，山東省作為中國東部沿海的經濟強省、開放大省，產業基礎好，創新活力強，在世博會舞台上留下了深刻的“山東記憶”。期待山東省通過本次活動，進一步促進對外交流合作，共同譜寫與包括日本在內的世界各國合作發展新篇章。



日本貿易振興機構理事高島大浩認為，山東省自2020年以來在日本舉辦“對話山東”活動，向日本工商界發出了山東省重視對日合作的強烈信號，相信“對話山東”將為日中企業帶來更多新的合作機遇。



本次山東活動周推出“一城一產”推介環節，山東省八市分別展示地方產業特色與對日合作潛力，受到日方嘉賓關注。現場還發布了醫養健康、節能環保、農業食品、高端製造等領域的百餘個合作項目，為中日企業深入洽談對接創造了有利條件。



活動周期間，中國館還將舉辦“濟南日”“青島日”城市主題活動，並推出文化演出、非遺展演等互動體驗項目，展示齊筆、書法、剪影、糧畫、漢服、茶藝、古琴等中華傳統技藝，呈現齊魯文化魅力。