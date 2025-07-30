中國銀行業理財存續規模超30萬億元

1月3日，中國建設銀行北京興融支行的工作人員展示2025年賀歲雙色銅合金紀念幣和紀念鈔。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月30日電／據經濟日報報導，銀行理財市場存續規模站上了30萬億元關口。銀行業理財登記托管中心7月25日發布的《中國銀行業理財市場半年報告（2025年上）》（以下簡稱《報告》）顯示，截至2025年6月末，銀行理財市場存續規模達30.67萬億元，上半年累計為投資者創造收益3896億元，較去年同期增長14.18%。



整體收益保持穩健



與市場規模持續上漲相對應，今年上半年，理財產品的整體收益保持穩健，累計為投資者創造收益3896億元，較去年同期增長14.18%。其中，銀行機構累計為投資者創造收益599億元；理財公司累計為投資者創造收益3297億元。2025年上半年，理財產品平均年化收益率為2.12%。



“隨著存款利率下降以及居民預期改善，理財產品相較於定期存款的超額收益優勢進一步凸顯。”招聯首席研究員董希淼說，預計2025年下半年理財產品的存續規模將繼續擴大，有望突破前期高點。《報告》顯示，今年上半年，全國共有132家銀行機構和32家理財公司累計新發理財產品1.63萬只，累計募集資金36.72萬億元。截至2025年6月末，銀行理財市場存續規模為30.67萬億元。



從投資方向上看，固定收益類產品仍是主體。《報告》顯示，截至2025年6月末，固定收益類產品存續規模為29.81萬億元，占全部理財產品存續規模的比例達97.2%，較年初減少0.13個百分點，較去年同期增加0.32個百分點。相比之下，混合類產品存續規模為0.77萬億元，占比2.51%，較年初增加0.07個百分點，較去年同期減少0.22個百分點；權益類產品、商品及金融衍生品類產品的存續規模相對較小，分別為0.07萬億元和0.02萬億元。



“近期，以債券為主要底層資產的固定收益類理財產品收益率上升明顯，不過，面對市場波動和投資者多樣化需求，銀行和理財公司如何在安全性、收益性、流動性三者之間做好動態平衡，將是一個長期挑戰。”董希淼說。

