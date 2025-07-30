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上半年國有企業營業總收入達40萬餘億元
http://www.CRNTT.com   2025-07-30 11:08:15


　　中評社北京7月30日電／據新華社報導，財政部7月29日發布數據顯示，上半年，全國國有及國有控股企業營業總收入407495.9億元，同比下降0.2%。

  數據顯示，上半年，國有企業利潤總額21825.3億元，同比下降3.1%；國有企業應交稅費30026.4億元，同比下降0.8%。截至今年6月末，國有企業資產負債率為65.2%。

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