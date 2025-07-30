【
大
中
小
】 【
打 印
】
上半年國有企業營業總收入達40萬餘億元
http://www.CRNTT.com
2025-07-30 11:08:15
中評社北京7月30日電／據新華社報導，財政部7月29日發布數據顯示，上半年，全國國有及國有控股企業營業總收入407495.9億元，同比下降0.2%。
數據顯示，上半年，國有企業利潤總額21825.3億元，同比下降3.1%；國有企業應交稅費30026.4億元，同比下降0.8%。截至今年6月末，國有企業資產負債率為65.2%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
“十五五”中國國企發展改革如何推進
(2025-07-22 16:32:57)
打好組合拳，塑造新優勢
(2025-07-19 10:54:31)
2024年國企營業總收入增1.3%
(2025-01-28 11:12:47)
從論噸賣到論克賣 興發集團蝶變秘訣何在？
(2024-11-18 10:43:39)
拓展實踐路徑，做深做實國有企業政治監督
(2024-10-24 12:44:13)
持續深化國有企業腐敗治理
(2024-10-16 13:22:06)
強基強鏈 國有企業加快供應鏈體系建設
(2024-08-27 16:29:50)
加強國有企業異地工程項目監督檢查
(2024-08-05 10:09:45)
寧夏：開展國有企業“靠企吃企”專項治理
(2024-03-18 10:37:40)
如何深入實施國有企業改革深化提升行動
(2024-02-04 10:46:29)