上半年國有企業營業總收入達40萬餘億元

中評社北京7月30日電／據新華社報導，財政部7月29日發布數據顯示，上半年，全國國有及國有控股企業營業總收入407495.9億元，同比下降0.2%。



數據顯示，上半年，國有企業利潤總額21825.3億元，同比下降3.1%；國有企業應交稅費30026.4億元，同比下降0.8%。截至今年6月末，國有企業資產負債率為65.2%。