上半年以工代賑促208萬名低收入者就業

（圖片來源：新華社） 中評社北京7月30日電／據新華社報導，記者29日從國家發展改革委獲悉，據最新調度，上半年，各地通過實施以工代賑中央專項投資項目，同步在各類重點工程項目和農業農村基礎設施領域中大力推廣以工代賑方式，已累計吸納帶動208萬名低收入群眾就近就業，較去年同期增長32%；發放勞務報酬223億元，較去年同期增長34%。



目前，國家發展改革委聯合財政部共下達2025年度以工代賑中央投資295億元，其中中央預算內投資以工代賑專項資金250億元、中央財政以工代賑資金45億元，支持地方聚焦村道巷道硬化、鄉村生產道路改造、小型排灌溝渠疏浚、生態護坡護壩等，實施人工用量大、材料成本低、機械使用少的小型勞動密集型項目近6000個。截至6月底，已吸納27.5萬名脫貧人口、返鄉農民工和其他城鄉就業困難群體就地就近就業，發放勞務報酬24億元。同時，指導各地依托項目建設開展勞動技能培訓、開發建後管護等公益性崗位，上半年累計培訓以工代賑務工群眾25萬人次。



據悉，下一步，國家發展改革委將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，會同有關部門高標準高質量抓好以工代賑各項工作，加快推進已下達投資的以工代賑項目全部開工建設，在各類重點工程項目和農業農村基礎設施領域中繼續大力推廣以工代賑方式，持續擴大就業吸納容量和勞務報酬發放規模，進一步發揮以工代賑穩就業、促增收的逆周期調節作用。