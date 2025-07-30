富權：反惡罷促成真正藍白合　有望下架民進黨

中評社香港7月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：反“惡罷”促成真正“藍白合”有望“下架民進黨”。以下為文章內容。



許多論政人士都認為，台灣地區反“惡罷”取得碾壓性的勝利，其中一個重要原因是實現了真正的“藍白合”。如果這種真正的“藍白合”能夠延續鞏固下去，在“二零二六”大選中，中國國民黨能夠與台灣民眾黨協調好並適當照顧其政治利益，到“二零二八”大選時，“二零二四”大選的“藍白合”破局因素將不再復現，以真正“藍白合”的組合挑戰民進黨，再加上民進黨當局政績孬劣，令在這次反“惡罷”中再次掀起的“討厭民進黨”情緒推向更高峰，就將能夠實現“下架民進黨”的夙願。



實際上，由民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”，曾經確實是黑雲壓頂、兵兇勢危，單憑國民黨本身的基本盤，是難以招架的。但在民眾黨的全力協同支持下，終於扭轉局勢，不但是民眾黨的新竹市長高虹安，在開票時“『高』聲奏凱，一路長『虹』，平『安』降落”，而且二十四席國民黨“立委”也全數過關，且“不同意票”都跨越百分之二十五的“門檻”，其中有七名國民黨“立委”所得的“不同意票”還多於其當選時的得票數。這就展示了“藍白合”的威力。



將“藍白合”成功推向極致的，是新竹市。新竹市不但是民眾黨創黨主席柯文哲的家鄉，更是鼓吹“大罷免”的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的“本命區”。與此同時，也是在這波“大罷免”中，市長高虹安和國民黨“立委”鄭正鈐都遭受“大罷免”威脅的“雙罷區”。因此，新竹市就成為除了被民進黨視為“仇恨值”最高的徐巧芯、王鴻薇、傅崐萁等所在的選區之外，“大罷免”戰況最激烈的選區。



而開票結果則是，鄭正鈐所獲的十一萬九千三百零五張“不同意票”，高於其在二零二四年“立委”選舉時所得的九萬二千零十四票。如果再加上以新竹市在“大罷免”中的投票率為百分之五十九，“立委”選舉則是百分之七十四點六九換算，鄭正鈐所獲的“不同意票”得票數應更多。很明顯，在“立委”選舉中，柯文哲的妹妹柯美蘭所得的五萬一千六百六十三票，在反“惡罷”中有部分“義助”給了鄭正鈐。

