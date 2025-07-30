IMF上調今明兩年世界經濟增長預期

4月22日，國際貨幣基金組織（IMF）在美國華盛頓舉行《世界經濟展望報告》新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月30日電／據新華社報導，國際貨幣基金組織（IMF）29日發布《世界經濟展望報告》更新內容，預計2025年和2026年世界經濟將分別增長3%和3.1%，較今年4月預測值分別上調0.2和0.1個百分點。



