大公社評：港府強化應急協調機制能力顯效

黑雨襲港時序（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，香港昨早遭遇黑色暴雨襲擊，為今年首次。黑雨警告持續了近2小時，其後天文台改為紅雨及黃雨警告，下午2時15分全部取消。暴雨期間，全港多處收到水浸報告，其中香港東南部雨勢特別大，累積雨量高達200毫米。但香港整體受影響程度有限，這反映特區政府處理惡劣天氣及突發事件的應急協調機制愈見成熟，管治效能不斷提升。



天文台昨早9時11分掛出黑雨警告後，保安局迅即啟動“緊急事故監察及支援中心”，聯合發展局、新聞處、天文台、渠務署及運輸署等部門，密切監察市面情況，迅速協調應變措施，確保市民安全。勞工處提醒雇主盡早訂明雇員在暴雨警告及極端情況下的工作安排。教育局發出特別通告，所有下午校即日停課。正在上課的上午校及全日制學校則繼續上課，直至放學，並在確保安全的情況下方可讓學生回家。醫管局亦因應黑雨警告作出相應安排。



事實證明，由於香港已建立一整套應對突發事件及極端天氣的協調機制，加上“緊急事故監察及支援中心”密切監察全港情況，相關部門快速應變，因此昨日黑雨雖然為全港帶來充沛雨量，有道路被衝毀，有巴士站須停運，但沒有發生任何嚴重傷亡事件，也沒有較大的財產損失，可以說是好整以暇，安然度過。昨日下午，雨過天晴，一切都恢復了正常。



全球極端天氣日益頻繁，香港的極端天氣也比往年明顯增加。特區政府急民所急，想民所想，不斷總結經驗，優化應急協調機制。譬如7月20日台風“韋帕”襲港，天文台掛出今年首個十號風球，但在特區政府運籌帷幄之下，市面保持平靜。再如7月11日，台風“丹娜絲”殺回廣東沿海，但由於特區政府的“應對極端天氣督導委員會”提前部署，統籌各政府部門做好準備和應變措施，安排額外人手候命，結果也是安然度過。



政府的應急協調機制日益成熟，也體現在一些民生突發事件的處理上。土瓜灣益豐大廈日前因私人鹹水管爆裂漏水，導致全部四座大廈800多戶停電，約2000人受影響。不同政府部門、電力公司及協助建立臨時電力系統的機構義工通力合作。民政處和水務署及時調派水車及水箱到場，確保供水無虞。政府還成立了三個臨時庇護中心，並聯絡附近的兩間社區客廳徹夜開放，讓受影響的居民休息。在各方共同努力之下，涉事大廈在事發33小時後初步恢復供電，較大廈法團自行聘請的承建商估計快了至少三天。

