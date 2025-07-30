《財富》世界500強：比亞迪首次打入百大

中評社香港7月30日電／《財富》世界500強掛行榜揭曉，今年一共有10間中國汽車及汽車部件企業進入榜單。奇瑞公司的營收從上年的391億美元增加到597億美元，比上年排位提升152位，位居第233名。比亞迪（1211.HK）的排位比去年大幅提升52位，位居第91位，首次進入首100位。



吉利公司的排名提升30位，營收從704億美元增加到799億美元。這幾家企業仍在帶動中國汽車尤其是電動汽車加速走向全球市場。除比亞迪、奇瑞、吉利公司，其他七家的排位相比去年均有所下降。近年來，中國汽車製造有很大發展，尤其是新能源汽車技術突破產量和銷量均領先世界。



但與世界其他汽車生產大國相比，中國汽車的經營效率堪憂。全球共有35家汽車及零件企業上榜，這35家企業的平均銷售收益率達到4.3%，幾乎是中國企業的兩倍。



此次，124家中國（含香港）的企業中，除去四家新上榜和重新上榜企業，以及三家位次不變的公司，有49家企業位次上升，68家企業位次下降。其中，五家中國互聯網巨頭京東（9618.HK）、阿里巴巴（9988.HK）、騰訊（0700.HK）、拼多多（PDD）和美團（3690.HK）在競爭格局下持續增長，排名均有所上升。



繼去年首次上榜後，拼多多的排名相比去年大幅躍升，成為榜單中排名提升最多的中國公司，排名上升176名，位居第266位。美團的排名上升57位，位居第327位。京東集團的排名比去年上升3位，位居第44位，仍然是排位最高的中國民營公司。