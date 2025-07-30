東縱後人：保家衛國，港人從未缺席

左圖：陳凱倫的母親巢湘玲（左）與父親陳亮明（右）。右圖：陳凱倫身後的大樹旁，正是她母親巢湘玲當年的情報站所在地。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月30日電／據大公報報導，在中國抗戰的歷史長卷中，香港雖淪陷於日寇之手，但香港市民從未屈服，一直用不同方式奮勇抗戰。



80多年前，一場文化名人大營救震驚世人。中共地下黨員與愛國青年巧妙配合，將800多位文化名人、民主人士安全送出香港，創造了一出救亡奇跡。



從放哨的少年到參與秘密行動的戰士，香港市民積極投身抗戰，他們的故事見證著這片土地與祖國同呼吸、共命運。正如東縱後人所說：保家衛國，香港人從未缺席！



“我們東縱後人，就是不能讓人給看扁了。”《大公報》記者第一次跟陳凱倫女士長談，是在去往長洲的渡輪上，當日香港發出黃雨警報，風高浪急，74歲的陳女士握著記者的手侃侃而談。



父母投身抗日 戰火共諧連理



“我身體跟我母親一樣好。”陳凱倫說，“她剛生完姐姐12天就被日軍關入監獄，雖受盡折磨，卻也幸運的沒有落下病根，96歲才離世。”船艙外電閃雷鳴，陳凱倫說得雲淡風輕。



陳凱倫的母親巢湘玲，自幼追隨哥哥參與抗日救亡運動。哥哥於港督府工作，同時作為一名中共地下黨員，他的家也成為了粵南省委的聯絡點。省委同志們來開會時，十幾歲的巢湘玲假裝周圍玩耍，幫手放哨。當被問及母親做這些工作時的確切年齡時，陳凱倫笑著說，由於當時的法律規定，16歲以下被抓不會入罪，所以母親“16歲”了好多年，以至於最後不太記得自己的確切年紀。



1939年，在抗日戰爭最高潮時，香港學生賑濟會組織大批香港青年，北上湛江等地宣傳抗日。在此團中，巢湘玲與來自長洲的抗日青年陳亮明相識，後結為夫妻。1941年，日軍占領香港不久，身為地下黨員的兩人便分別參與了秘密大營救。

